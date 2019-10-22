Мультимедийная выставка картин о мегаполисах открылась в парке "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Выставка "Города в движении", на которой можно совершить виртуальную прогулку по Риму, Нью-Йорку, Берлину и Москве, открылась во вторник вечером в павильоне "Медиацентр" парка "Зарядье", сообщил корресподент ТАСС.

"Это уникальный проект, впервые в Москве в таком масштабе выставляются работы звезд мировой акварели - это Томас Шаллер из США, Альваро Кастаньет из Уругвая, работы Сергея Кузнецова (художник, главный архитектор Москвы) и Сергея Чобана, которые привезли специально из Берлина. Идея этого проекта принадлежит Павлу Трехлебу (директор парка Горького, ранее возглавлял "Зарядье"), он предложил сделать красивый проект о современных городах, о том, как их воспринимают художники. Было решено сделать не просто традиционную выставку, но и задействовать технологические мощности "Медиацентра" парка "Зарядье", - сказала на открытии экспозиции куратор проекта Екатерина Шалина.

Выставочное пространство разместилось на двух уровнях "Медиацентра". В медиахолле произведения художников можно увидеть в цифровой анимации. Для этой части экспозиции каждый участник выбрал по одному городу, который имеет для него особое значение: Сергей Кузнецов - Москву, Сергей Чобан - Берлин, Томас Шаллер - Рим, Альваро Кастаньет - Нью-Йорк. В выставочном зале представлены оригиналы работ участников, а также некоторые другие произведения, созданные авторами в путешествиях по разным странам.

"Я искренне благодарен художникам и парку "Зарядье". Этот проект эстетически, концептуально и организационно станет образцом для дальнейшей выставочной деятельности парка", - сказал директор "Зарядья" Иван Демидов.

Художник Альваро Кастаньет добавил, что выставка дает возможность зрителям увидеть городские пейзажи не только глазами художников, но и глазами архитекторов, так как представленные работы сделаны мастерами архитектурного рисунка. Выставка будет проходить до 15 декабря.