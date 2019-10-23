Власти Москвы намерены ввести инвестиционный налоговый вычет для городских компаний

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы разработало и внесло в Мосгордуму законопроект об инвестиционном налоговом вычете для предприятий, которые занимаются развитием и обновлением производства, сообщил ТАСС вице-мэр Владимир Ефимов.

"Мы внесли в Мосгордуму законопроект о введении инвестиционного налогового вычета на территории Москвы в продолжение создания тех системных мер для развития бизнеса и конкуренции. Суть сводится к тому, что предприятия, которые инвестируют в обновление свои средства, смогут за счет налога на прибыль себе эту стоимость компенсировать. То есть налог на прибыль будет снижен на стоимость основных производственных средств, направленных на модернизацию предприятий, за счет пониженной ставки налога на прибыль", - сказал Ефимов.

Он уверен, что эта мера должна стать действенным механизмом для повышения конкурентоспособности предприятий.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комплекса экономической политики Москвы, инвестиционный налоговый вычет в случае одобрения столичным парламентом начнет действовать с 1 января 2020 года. С 2023 года в связи с изменениями федерального законодательства льготные ставки налога на прибыль, установленные регионами, закончат свое действие.

По данным пресс-службы, право на инвестиционный вычет будет предоставляться компаниям, которые находятся на территории Москвы и получили статус московского инвестора. Подобная льгота уже введена в 13 субъектах РФ. Десять из них стимулируют обрабатывающую отрасль. Льготы также предусмотрены для добычи полезных ископаемых, туризма, сбора, обработки, утилизации отходов, деятельности в области перевозок.