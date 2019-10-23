Не менее 131 тыс. человек получили статус самозанятых в Москве

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Статус самозанятых граждан за девять месяцев 2019 года был получен 131 тыс. человек, или около 60% всего самозанятого населения России. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Москве за девять месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировалась 131 тысяча человек. Суммарный доход московских самозанятых превысил 15,8 млрд рублей", - отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В свою очередь руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов пояснил, что с января по август в бюджет столицы поступило 235,5 млн рублей налоговых отчислений от самозанятых. В основном это люди, которые занимаются пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, дают консультации или сдают в аренду квартиры. "Каждый месяц число самозанятых в Москве увеличивается на 15-20 тыс. <...> Режим самозанятых получил поддержку у граждан: в Москве их число вдвое превысило плановый показатель для столицы, установленный национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство", - добавил Тихонов.

С 1 января 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане - в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Предполагается, что на первоначальном этапе самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.