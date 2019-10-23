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В Москве назначили нового главу департамента соцзащиты

Им стал Евгений Стружак, ранее занимавший пост заместителя руководителя аппарата мэра

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгения Стружака, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата мэра, на должность главы департамента труда и соцзащиты населения столицы. Соответствующий указ опубликован на сайте столичной мэрии.

"Освободить Петросяна Владимира Аршаковича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию <...> Назначить Стружака Евгения Петровича на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.

Стружак родился 9 июня 1977 года в поселке Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. В 1999 году с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности "юриспруденция", преподавал в Тюменском государственном университете, позже работал в избирательной комиссии Тюменской области, с 2005 года стал замруководителя аппарата губернатора региона. В 2013 году был назначен первым замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы, а в 2017 году возглавил ведомство. В 2019 году стал также заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

Владимир Петросян родился в 1959 году в Баку, в 1980 году окончил Степанакертский педагогический институт им. 60-летия Советского Азербайджана. Кандидат социологических наук. С 2004 по 2007 год был заместителем руководителя департамента социальной защиты населения Москвы, в 2007 году возглавил его, а с ноября 2010 года также вошел в правительство Москвы в качестве министра.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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