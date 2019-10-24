Около 30 новых парковочных мест оборудовали для жителей центральных районов Москвы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Около 30 новых парковочных мест оборудовали в центральных районах Москвы для местных жителей. Оставить машину на них смогут только резиденты Арбата, Дорогомилова, Хамовников, Басманного, Пресненского, Мещанского и Тверского районов столицы в зависимости от того, в каком районе находятся парковочные места, сообщили ТАСС в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Жители центральных районов Москвы часто обращаются к нам с просьбой организовать больше мест только для парковки местных автомобилистов. Обращения поступают также от муниципальных депутатов и глав ТСЖ. Они отмечают, что с учетом существующего количества парковочных мест и тарифов на платную парковку желающих оставить автомобиль в центре слишком много как в будние дни, так и в выходные. После тщательной работы со всеми обращениями транспортным комплексом совместно с префектурами принято решение организовать в 2019 году 29 новых парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений", - сказал собеседник агентства.

Новые места появились в районах Арбат, Хамовники, Басманный, Мещанский, Пресненский, Тверской и Дорогомилово. Такие парковочные места обозначаются знаком "Стоянка только для владельцев парковочных разрешений" и соответствующим информационным щитом. Новые места обустроены на улицах Смоленской и Малой Никитской, в Борисоглебовском, Грохольском, Кривоколенном, Мерзляковском и Старопименовском переулках, а также на Площади Победы. Еще девять мест для обладателей парковочных разрешений появятся на Большой Почтовой улице и в Барыковском переулке после завершения там работ по благоустройству.

На данный момент в Москве по обращениям жителей организовано порядка 280 мест, предназначенных исключительно для владельцев парковочных разрешений. Резидентные парковочные разрешения позволяют водителям бесплатно оставлять машину на любых уличных платных парковках своего района с 20:00 до 08:00. При этом автовладельцы могут внести годовую резидентную плату в размере 3 тыс. рублей для круглосуточной парковки.