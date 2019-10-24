Проездные с изображением мультяшного хамелеона появились в продаже в метро Москвы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московское метро выпустило специальную карту "Тройка", посвященную пятилетию интерактивного образовательного центра "Познай себя - познай мир" в Дарвиновском музее. Как сообщили ТАСС в пресс-службе подземки, на проездном изображен главный символ интерактивного центра - хамелеон Чарлик.

"Тематическая карта появилась в продаже 24 октября. Ее тираж составил 10 тыс. экземпляров. На лицевой стороне карты "Тройка" изображен главный символ интерактивного центра - хамелеон Чарлик", - сказали в пресс-службе.

Эксклюзивные карты можно приобрести в кассах станции "Академическая", в пешей доступности от которой находится сам музей. Оплатить входной билет Государственный Дарвиновский музей можно билетом "Кошелек" карты "Тройка". Для прохода в музей достаточно приложить карту к турникету на входе в комплекс. Оплата производится в соответствии со стоимостью входного билета.