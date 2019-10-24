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Число занятых в промышленности в Москве за 2,5 года выросло на 15%

Власти города отмечают, что каждый 10-й житель столицы работает на промышленном предприятии

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Рост числа занятых в промышленности в Москве за последние 2,5 года составил почти 15%. Об этом сообщила в четверг на совместном заседании комиссий Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям и по науке и промышленности замруководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анна Кузьменко.

"В Москве находится 650 крупных и средних предприятий, на которых трудится около 700 тыс. человек. Рост занятых в промышленности за 2,5 года составил 15%. При этом каждый 10-й житель Москвы работает на промышленном предприятии", - сказала Кузьменко.

По ее словам, рост зарплаты сотрудников промпредприятий в первом полугодии 2019 года составил 11,8% к аналогичному периоду 2018 года. Средняя зарплата на предприятиях промышленности составляет 73 613 рублей, что на 63,2% больше, чем в среднем по России.

Как сообщил заместитель руководителя департамента финансов столицы Дмитрий Кованев, в проекте бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрено 12,1 млрд рублей на внедрение цифровых технологий в здравоохранение, в 2020 году на эти цели планируется потратить 3,9 млрд рублей. Также на информатизацию столичного образования за три года планируют направить 7 млрд рублей.

"Вклад от субъектов малого и среднего предпринимательства вырос вдвое с 2014 года: с 17% до 23% или с 257 до 526 млрд рублей. Субъекты малого и среднего предпринимательства перечисляют в бюджет города больше, чем крупнейшие налогоплательщики, по 7% в год увеличиваются поступления от промышленности. В 2020-2022 годах на создание условий по развитию инвестиционной и промышленной деятельности планируется направить 56,5 млрд рублей, в 2020 год - 22,4 млрд рублей. В этих деньгах в том числе и инвестиционные расходы, которые будут направлены и на создание промышленных производств", - сказал Кованев.

По его словам, Москва сохраняет лидирующее положение по численности субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2020 году на поддержку МСП предусмотрено 5,6 млрд рублей. Эти средства планируется направить малым и средним предпринимателям в основном на субсидирование для возмещения затрат на выплаты по кредиту, лизинг, реализацию товаров за рубежом.

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