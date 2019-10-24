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Количество технопарков в Москве может возрасти до 50 к 2022 году

В настоящее время в столице работают 36 технопарков

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Количество технопарков в Москве может увеличится до 50 в ближайшие три года. Об этом сообщил в четверг в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям и по науке и промышленности руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Последующие три года бюджетом Москвы предусмотрен рост парков до 50, сейчас их 36", - сообщил Фурсин.

Также в ходе заседания комиссии заместитель руководителя департамента финансов столицы Дмитрий Кованев сообщил, что в проекте бюджета столицы на 2020-2022 годы предусмотрены средства на создание условий по развитию инвестиционной и промышленной деятельности в размере 56,5 млрд рублей.

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Россия
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