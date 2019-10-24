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Вертолетную площадку планируют создать на Карамышевской набережной в Москве

Кроме того, планируется реконструкция двух речных причалов, а также создание пешеходных и велосипедных дорожек

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Власти Москвы проведут комплексное благоустройство участков трех набережных Москвы-реки, включающее создание вертолетной площадки, пешеходного моста и реконструкцию причалов. Соответствующие проекты одобрила Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы <...> одобрила проекты планировки территории трех участков набережных: Карамышевской (от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда, СЗАО), набережной Москвы-реки под Шелепихинским мостом (ЗАО), набережной Москвы-реки от Дорогомиловского моста, включая территорию под Белорусским мостом (ЗАО). Суммарная площадь благоустройства набережных составит более 70 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на Карамышевской набережной планируется создать вертолетную площадку для близлежащей больницы, а также пешеходные и велосипедные дорожки, велопешеходный тоннель, детские и спортивные площадки. Помимо этого, намечена реконструкция двух речных причалов и укрепление речных склонов. На набережной под Шелепихинским мостом построят подпорную стенку, проведут озеленение, мощение, сделают велосипедные и беговые дорожки.

А на набережной между Белорусским и Дорогомиловским мостами планируется строительство пешеходного моста длиной 253 метра, который свяжет улицу Кульнева с "Москва-Сити" и станцией метро "Деловой центр". Кроме того, там появятся дорожки для велосипедистов и пешеходов. Проекты планировки набережных Москвы-реки будут вынесены на публичные слушания.

Ранее пресс-служба Москомархитектуры сообщила, что власти Москвы планируют создать пешеходный мост через Москву-реку, который соединит район Дорогомилово и Шелепихинскую набережную. В этом районе есть два действующих моста - Дорогомиловский и Белорусский, но они являются транспортными.

Теги
Россия
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