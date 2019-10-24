Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фестиваль "День народного единства" пройдет на 30 площадках в Москве

Большая часть из них расположится в столичных парках

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Фестиваль "День народного единства", гости которого смогут больше узнать о ремеслах, кузнечном деле и традициях разных народов России, пройдет на 30 площадках Москвы со 2 по 4 ноября. Об этом в четверг написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"Фестиваль "День народного единства" дает возможность лучше узнать нашу большую многокультурную страну. Можно будет познакомиться с ремеслами, кухней и традициями разных народов России. Попробовать приготовить национальное блюдо или смастерить поделку. Готовим 30 площадок по всему городу", - сообщил он.

По словам мэра, большая часть фестивальных площадок расположится в парках. "Приходите со 2 по 4 ноября", - добавил он.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
Движение по Большой Дорогомиловской улице в Москве ограничено из-за ДТП
ЦОДД предлагает объезжать перекрытый участок по набережной Тараса Шевченко и Кутузовскому проспекту или по Бережковской набережной и ТТК
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС