Фестиваль "День народного единства" пройдет на 30 площадках в Москве

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Фестиваль "День народного единства", гости которого смогут больше узнать о ремеслах, кузнечном деле и традициях разных народов России, пройдет на 30 площадках Москвы со 2 по 4 ноября. Об этом в четверг написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"Фестиваль "День народного единства" дает возможность лучше узнать нашу большую многокультурную страну. Можно будет познакомиться с ремеслами, кухней и традициями разных народов России. Попробовать приготовить национальное блюдо или смастерить поделку. Готовим 30 площадок по всему городу", - сообщил он.

По словам мэра, большая часть фестивальных площадок расположится в парках. "Приходите со 2 по 4 ноября", - добавил он.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.