Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Часть больных ГКБ №40 направят в НИИ Склифосовского после слияния с клиникой в Коммунарке

Всего предполагается переводить 8% пациентов больницы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы принял решение направлять экстренных пациентов ГКБ №40 в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского после того, как большинство отделений больницы переедут в строящийся медцентр "Новомосковский" в поселении Коммунарка. Об этом сообщил в четверг на заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению руководитель департамента Алексей Хрипун.

Он отметил, что департамент создал рабочую группу по вопросам слияния двух клиник. Группа будет в частности заниматься маршрутизацией пациентов в другие медицинские учреждения. "8% случаев ГКБ №40 в Северо-Восточном округе (СВАО) Москвы - экстренные. Мы предполагаем, что основной вектор, куда мы повезем эти 8% экстренных больных, которые поступают на "скорой" - это Склиф и частично другие больницы. Вместе с рабочей группой мы будем объяснять это пациентам, рассказывать, вместе маршутизировать, как лучше, как больше нравится. При этом 40-я больница остается, мы не передаем ее в казну, люди там живут и будут ходить туда дальше", - сказал он.

Хрипун отметил, что у москвичей, включая жителей Северо-Восточного округа, появятся возможности пользоваться технологиями строящегося медцентра в Коммунарке.

"Коммунарку построили не только для жителей ТиНАО, ее построили как суперсовременную, самую продвинутую в Москве клинику, как возможность 40-й больницы расширить зону своей активности. Почему именно там? Потому что две трети больных из Южного округа идут в 40-ю больницу. При этом жителей СВАО, где она находится, там лечится всего 10%, остальные 90% получают помощь в окружающих больницах: Склиф, "полтинник" (ГКБ 50) "двадцатка" (ГКБ 20), больница 81, больница имени Бахрушина, в восточных больницах. Паллиативная помощь и сестринский уход в СВАО тоже отсутствуют, люди из этого округа едут в другие места", - пояснил он.

О переводе медцентра под управление ГКБ № 40

Старейшая городская клиническая больница № 40, которая специализируется на комплексном лечении онкологических заболеваний, получит новые дополнительные площади в столичной Коммунарке, пациенты начнут лечение в новом медицинском комплексе с 2020 года. Общая площадь строящегося комплекса составит 160 тыс. кв. м. Проходить в нем стационарное лечение смогут одновременно более тысячи пациентов.

Расширение площадей горбольницы повысит доступность онкологической помощи на юге Москвы и комфорт для пациентов, добавили в департаменте. В новой клинике пациентам будут доступны все виды стационарного и амбулаторного лечения болезней системы кровообращения, онкологических, травматологических, неврологических, гинекологических и урологических заболеваний. Появится отделение урологии и гнойной хирургии. Диагностические службы будут оснащены самым современным медицинским оборудованием.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве в ДТП с участием трех автомобилей пострадал один человек
Инцидент произошел на Большой Дорогомиловской улице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС