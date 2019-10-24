Часть больных ГКБ №40 направят в НИИ Склифосовского после слияния с клиникой в Коммунарке

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы принял решение направлять экстренных пациентов ГКБ №40 в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского после того, как большинство отделений больницы переедут в строящийся медцентр "Новомосковский" в поселении Коммунарка. Об этом сообщил в четверг на заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению руководитель департамента Алексей Хрипун.

Он отметил, что департамент создал рабочую группу по вопросам слияния двух клиник. Группа будет в частности заниматься маршрутизацией пациентов в другие медицинские учреждения. "8% случаев ГКБ №40 в Северо-Восточном округе (СВАО) Москвы - экстренные. Мы предполагаем, что основной вектор, куда мы повезем эти 8% экстренных больных, которые поступают на "скорой" - это Склиф и частично другие больницы. Вместе с рабочей группой мы будем объяснять это пациентам, рассказывать, вместе маршутизировать, как лучше, как больше нравится. При этом 40-я больница остается, мы не передаем ее в казну, люди там живут и будут ходить туда дальше", - сказал он.

Хрипун отметил, что у москвичей, включая жителей Северо-Восточного округа, появятся возможности пользоваться технологиями строящегося медцентра в Коммунарке.

"Коммунарку построили не только для жителей ТиНАО, ее построили как суперсовременную, самую продвинутую в Москве клинику, как возможность 40-й больницы расширить зону своей активности. Почему именно там? Потому что две трети больных из Южного округа идут в 40-ю больницу. При этом жителей СВАО, где она находится, там лечится всего 10%, остальные 90% получают помощь в окружающих больницах: Склиф, "полтинник" (ГКБ 50) "двадцатка" (ГКБ 20), больница 81, больница имени Бахрушина, в восточных больницах. Паллиативная помощь и сестринский уход в СВАО тоже отсутствуют, люди из этого округа едут в другие места", - пояснил он.

О переводе медцентра под управление ГКБ № 40

Старейшая городская клиническая больница № 40, которая специализируется на комплексном лечении онкологических заболеваний, получит новые дополнительные площади в столичной Коммунарке, пациенты начнут лечение в новом медицинском комплексе с 2020 года. Общая площадь строящегося комплекса составит 160 тыс. кв. м. Проходить в нем стационарное лечение смогут одновременно более тысячи пациентов.

Расширение площадей горбольницы повысит доступность онкологической помощи на юге Москвы и комфорт для пациентов, добавили в департаменте. В новой клинике пациентам будут доступны все виды стационарного и амбулаторного лечения болезней системы кровообращения, онкологических, травматологических, неврологических, гинекологических и урологических заболеваний. Появится отделение урологии и гнойной хирургии. Диагностические службы будут оснащены самым современным медицинским оборудованием.