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Станции метро Москвы у "Арены ЦСКА" могут ограничить на вход и выход вечером 24 октября

Ограничения связаны с проведением футбольного матча между клубами ЦСКА и "Ференцварош"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Вход и выход пассажиров на прилегающие к стадиону "Арена ЦСКА" станции столичного метро могут ограничить в четверг вечером в связи с проведением футбольного матча между клубами ЦСКА и "Ференцварош", сообщается в Twitter столичной подземки.

"По требованию полиции на станциях московского метро, прилегающих к "Арене ЦСКА", возможны ситуативные ограничения входа/выхода", - говорится в сообщении. Метрополитен также рекомендует приобретать билеты заранее, чтобы сэкономить время в пути после окончания матча.

Российский футбольный клуб ЦСКА в четверг дома проведет матч третьего тура группового турнира лиги Европы против венгерского "Ференцвароша". Начало матча запланировано на 19:55 мск.

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Россия
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