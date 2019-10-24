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Загоревшаяся фура перекрыла съезд с Симферопольского шоссе в Щербинке

Водителям рекомендуют пользоваться объездными путями

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Движение по съезду с Симферопольского шоссе в Щербинке затруднено из-за загоревшейся фуры. Об этом сообщается в четверг в официальном Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В Щербинке на пересечении улицы Маршала Савицкого и Симферопольского шоссе грузовик наехал на препятствие и загорелся. Пожар потушен, но автомобиль все еще находится на дороге, блокируя съезд с шоссе", - сообщает ЦОДД.

Водителям рекомендуют пользоваться объездными путями , чтобы попасть в Щербинку.

 

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