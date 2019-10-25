МАМТ представляет российскую премьеру балета "Дон Кихот" в редакции Рудольфа Нуреева

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) впервые в России поставил балет Людвига Минкуса "Дон Кихот" в редакции знаменитого танцовщика и балетмейстера Рудольфа Нуреева (1938-1993). Премьерные показы спектакля пройдут с 25 по 28 октября, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

"В России никогда не шли постановки Нуреева, так что наш проект, без преувеличения, уникален. Осуществил его художественный руководитель балетной труппы нашего театра Лоран Илер, который в прошлом был танцовщиком в Парижской национальной опере и учеником Нуреева. В качестве педагога-репетитора была приглашена также экс-этуаль Парижской оперы Изабель Герен", - рассказала собеседница агентства.

Она напомнила, что премьера балета "Дон Кихот" в редакции Нуреева состоялась в Вене в 1966 году - тогда же прозвучала новая аранжировка музыки Минкуса, выполненная Джоном Ланчберри - главным дирижером лондонского Королевского балета "Ковент-Гарден". "Спектакль, который увидит московский зритель, был перенесен хореографом в Парижскую национальную оперу в 1981 году по специальной просьбе директора балетной труппы Розеллы Хайтауэр. Декорации и костюмы созданы выдающимся театральным художником второй половины XX века Николасом Георгиадисом", - отметила Горбунова.

Она уточнила, что редакция Рудольфа Нуреева основывается на хореографии Александра Горского (который, в свою очередь, ставил спектакль по мотивам Мариуса Петипа) - сам танцовщик исполнял эту версию в Ленинградском академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне - Мариинский театр) в 1959 и 1960 годах. Отталкиваясь от петербургской версии, он вносил в нее изменения собственного сочинения, как впоследствии и во все другие редакции балетов Петипа.

В МАМТе постановка "Дон Кихота" осуществляется с разрешения Фонда Нуреева в лице его представителя Editions Mario Bois. Премьера состоится при поддержке Французского института при Посольстве Франции в России, проинформировала пресс-атташе.

Музыкальным руководителем постановки и дирижером стал Тимур Зангиев. Исполнителями главных партий в разных составах выступают: Китри - Ксения Шевцова, Наталья Сомова; Базиль - Денис Дмитриев, Дмитрий Соболевский; Повелительница дриад - Наталия Клейменова, Мария Бек; Эспада - Георги Смилевски, Борис Журилов.

В память об учителе

"Рудольф Нуреев преклонялся перед гением Мариуса Петипа и следовал в своей работе хореографическим основам большого классического балета, заложенным великим хореографом", - сказал накануне премьеры постановщик спектакля Лоран Илер.

По его воспоминаниям, "Рудольф был очень требовательным в работе". "Грамматика танца, классический словарь хореографических движений - все это обладало для него абсолютной ценностью. Он никогда не требовал невозможного от нас, но считал, что лишь превозмогая трудности, артист растет", - поделился нынешний худрук балета МАМТ.

"Практически до последних дней Нуреев всегда приходил на утренний класс, - продолжил Илер. - Подобно начинающему артисту, он отдавался своей работе со страстью, которая сопровождала все, что бы он ни делал. Танец был для него больше, чем просто искусство. Это был способ сформировать себя как личность".

Илер признался, что "находясь в России, очень много открыл для себя". "Я понял, что то, что Нуреев требовал от нас, своих учеников, он во многом впитал здесь, в русской среде. Именно благодаря этому опыту появились его будущие балеты. Для него очень важны были благородство пластического рисунка, точность движений, выверенность поз. Это как с почерком: все должно быть выразительно и при этом ясно читаемо", - сказал француз.

"Я очень рад представить "Дон Кихота" в постановке Рудольфа Нуреева русской публике, которая его еще не видела. Для меня это не только дань уважения выдающемуся артисту, но и возможность познакомить балетную труппу театра с новой манерой и техникой танца, сделать вместе с ней еще один шаг вперед", - заявил худрук балета МАМТ.

Он добавил, что к премьере в Театре Станиславского и Немировича-Данченко развернута фотовыставка, на которой представлены портреты Нуреева, запечатленного в разных ролях. В экспозицию также включены репортажные снимки прощального приезда артиста в Ленинград в 1989 году.

О Нурееве

Рудольф Нуреев - советский, британский, французский артист балета и хореограф. Выпускник Ленинградского хореографического училища (ныне - Академия русского балета им. А. Я. Вагановой), с 1958 года являлся солистом Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне - Мариинский театр).

В 1961 году танцор решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны. В 1983-1989 годах Нуреев руководил балетом Парижской оперы, продолжая выступать на сцене.

Необычный стиль его танца поражал самую искушенную публику. Именно его дуэту с английской балериной Марго Фонтейн принадлежит занесенный в Книгу Гиннесса рекорд по количеству вызовов на поклон: после спектакля "Лебединое озеро" в Венской государственной опере в 1964 году занавес поднимался больше восьмидесяти раз.

С 1991 года Нуреев занимался дирижерской деятельностью. Великий артист скончался в январе 1993 года в Леваллуа-Перре под Парижем. Ему было 54 года. Согласно его воле, он похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в пригороде французской столицы.