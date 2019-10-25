Сергей Женовач вручит памятные "Чайки" артистам и сотрудникам МХТ им. Чехова

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Вручение памятных "Чаек" артистам и сотрудникам Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова, Школы-студии МХАТ и Музея МХАТ, посвятившим этому театру не одно десятилетие своей жизни, состоится в пятницу в Портретном фойе театра. Церемонию награждения проведет художественный руководитель МХТ Сергей Женовач, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"Церемония вручения памятных "Чаек" пройдет накануне дня рождения МХТ. Завтра - 26 октября - Московскому художественному исполнится 121 год", - уточнила собеседница агентства.

Она напомнила, что по традиции бронзовыми "Чайками" награждаются те, кто проработал в театре 15 лет, серебряными - 25 лет, золотыми - 30, 35 и 40 лет. А те, кто служит в театре 45, 50 лет и более - получают ювелирные изделия с символикой МХТ.

"В этом году в числе награжденных: народная артистка РСФСР Нина Гуляева (65 лет), народная артистка РФ Наталия Егорова (35 лет), народная артистка РФ Наталья Тенякова (30 лет), заслуженная артистка РФ Дарья Юрская (25 лет), народная артистка РСФСР Ольга Яковлева (15 лет), народный артист РФ Авангард Леонтьев (15 лет), народный артист РФ Сергей Сосновский (15 лет), заслуженный деятель искусств РФ Алла Сигалова (15 лет), художник-конструктор Екатерина Кузнецова (35 лет), художник-модельер Елена Афанасьева (45 лет)", - перечислила пресс-атташе.

Из истории известно, что традиция вручения памятных знаков родилась в 1901 году, когда первые жетоны "Чайка" были подарены Чеховым актерам, игравшим в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня". В октябре 1908 года к 10-летию Московского художественного театра был выпущен значок "Чайка" с тремя портретами: Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко и Саввы Морозова. Значок вручался всем, прослужившим в МХТ 10 лет. В 1923 году к 25-летию МХТ его отцы-основатели приняли решение о награждении почетным юбилейным значком "Чайка" актеров, проработавших 15 лет в театре, и других работников за 25-летнюю службу.

В 2001 году Олег Табаков ввел деление значков на золотые, серебряные и бронзовые, тем самым обозначив важность вклада сотрудников в общее театральное дело. В этом году будет представлен новый дизайн значков, его автор - главный художник МХТ имени А. П. Чехова Александр Боровский, сообщила пресс-атташе театра.