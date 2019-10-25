Автобусы запустят на Горьковском направлении МЖД из-за отмены нескольких электричек

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Компенсационные автобусы запустят на Горьковском направлении Московской железной дороги с 26 по 27 октября из-за отмены некоторых электричек. Об этом сообщается на сайте АО "Центральная ППК".

"В связи с проведением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры на Горьковском направлении 26-27 октября меняется время отправления и прибытия, а также режим остановок некоторых электропоездов. Из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих на участках Москва - Балашиха, Реутово - Балашиха, Москва - Железнодорожная. На период проведения работ назначены компенсационные автобусы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для проезда на автобусах пассажирам нужно будет предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте.