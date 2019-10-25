Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Московском зоопарке впервые появились краснокнижные балийские скворцы

Скворцы прибыли в столичный зоопарк из Варшавского зоосада по Европейской программе по сохранению балийского скворца в неволе

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Трех годовалых самок краснокнижного балийского скворца привезли в Московский зоопарк. По оценкам орнитологов, численность этих птиц на воле составляет несколько десятков особей, сообщается в пятницу на сайте мэра Москвы.

Скворцы прибыли в столичный зоопарк из Варшавского зоосада по Европейской программе по сохранению балийского скворца в неволе. Ранее таких экзотических птиц не было ни в одном зоопарке России.

"Ранее балийские скворцы не были представлены в коллекции нашего зоопарка. Их появление на экспозиции - долгожданное событие. <…> Помимо этого, в ближайшее время мы планируем получить трех самцов балийского скворца из зоопарка Копенгагена, чтобы сформировать пары и начать работу по получению потомства от этих редких пернатых", - рассказала порталу директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Отмечается, что птицы хорошо перенесли дорогу, полностью адаптировались к новым условиям и уже привыкли к сотрудникам зоопарка. Рацион балийских скворцов состоит из тропических фруктов и насекомых. В Московском зоопарке будет обитать только одна из трех птиц, скоро к ней подселят самца. Две другие самки будут жить в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском.

Балийский скворец - самый редкий представитель семейства скворцовых, а также одна из самых редких птиц в мире. В природе его можно встретить на северо-западе острова Бали и северо-востоке Явы. Его оперение полностью белое, за исключением черных кончиков хвоста и крыльев.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Неизвестный украл 3,8 млн рублей из машины, припаркованной на Ленинском проспекте в Москве
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС