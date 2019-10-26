Мотопатруль выйдет на дороги Москвы в 2020 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Штат городского дорожного патруля Москвы в 2020 году в рамках эксперимента пополнится мотоциклами. Теперь помимо традиционных экипажей на легковых автомобилях и пикапах водителям будут помогать сотрудники на мотоциклах ярко-зеленого цвета, сообщили в субботу ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Двухколесный транспорт представили в субботу на IX международной выставке "Мотозима-2019" в столичном Экспоцентре. "Это будет пилотный проект, в рамках которого определят функции и задачи. Планируется, что патрульные на мотоциклах смогут быстрей доезжать до загруженных перекрестков, где необходима регулировка движения, а также приходить на помощь водителям в центральной части города в летний период", - сказал собеседник агентства, отметив, что патрульными на мотоциклах будут водители, прошедшие дополнительное обучение в мотошколах.

В мае 2017 года на базе ЦОДД была создана первая городская система оказания помощи на дорогах "Дорожный патруль", ежедневно его сотрудники проводят мониторинг дорожной ситуации, проверяют дорожную инфраструктуру, помогают водителям, регулируют дорожное движение при необходимости, в случаях ДТП или чрезвычайных ситуациях взаимодействуют с экстренными службами.

На выставке "Мотозима-2019", в которой принял участие Департамент транспорта Москвы, гостям рассказали о безопасном управлении мотоциклом. На стенде Московского транспорта посетителям выставки раздали более тысячи листовок с основными правилами поведения на дороге. "Соблюдение скоростного режима, плавное перестроение, езда в экипировке и мотошлеме - вот лишь малая часть того, что поможет избежать аварии и обеспечить безопасность на дороге", - добавил представитель учреждения в кулуарах выставки.

Он отметил, что с начала года в Москве произошло 653 ДТП с участием мототранспорта, это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда произошла 741 авария. При этом, за девять месяцев текущего года в Москве погибли 45 человек - на 7% больше, чем в 2018 году. "Главными причинами, по которым случаются аварии с мототранспортом со смертельным исходом, являются превышение скорости и отсутствие экипировки", - подчеркнул собеседник агентства.

Вместе с тем, с каждым годом в Москве возрастает интерес к мотокультуре, а количество мотоциклистов на дорогах Москвы увеличивается. По итогам 2018 года было выдано на 13% больше водительских удостоверений водителям мотоциклов. Почти 8 тысяч новых мотоциклистов появились на дорогах Москвы в мотосезоне этого года.