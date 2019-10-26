Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановлено

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Движение поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро, которое в субботу днем было прервано из-за человека на путях, восстановлено, сообщается в Twitter столичной подземки.

Движения не было "из-за человека на пути" на линии от "Автозаводской" до "Белорусской", а в обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами.

"Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) от "Автозаводской" до "Белорусской" восстановлено и вводится в график. Напоминаем о необходимости соблюдения правил пользования метро и личной безопасности. Спускаться на пути метрополитена категорически запрещено", - говорится в сообщении.