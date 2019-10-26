Посетителей кинотеатра в ТЦР "Гудзон" в Москве эвакуировали из-за пожарной тревоги

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Пожарная сигнализация сработала в торговом центре "Гудзон", сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ. Посетителей и сотрудников центра эвакуировали, специалисты проверили причины произошедшего, тревога оказалась ложной.

"В ТРЦ "Гудзон" сработала пожарная сигнализация в кинотеатре, в зале №7, силы пожарных незамедлительно прибыли и совместно с администрацией проверили здание, признаков возгорания нет, произошло ложное срабатывание сигнализации", - сказали в главке.

Из здания до прибытия пожарных были эвакуированы сто человек, пострадавших нет.