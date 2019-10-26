МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило вечером в субботу экстренное предупреждение об усилении ветра в столице.

"26 октября с 21:00, с сохранением ночью и днем 27 октября, местами в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы которого могут достигать 12-17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В связи с этим спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не парковать машины под ними.