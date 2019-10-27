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Небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье

Местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Переменная облачность, небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до 6-8 градусов.

Ветер западного и юго-западного направлений, 6-11 м/с. Местами ожидаются порывы до 20 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. В ночь на понедельник может похолодать до плюс 4 градусов.

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Россия
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