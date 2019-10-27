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На востоке Москвы пенсионера избили молотком по голове

Мужчину госпитализировали с ушибом головного мозга тяжелой степени

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Неизвестный в Москве избил пенсионера молотком по голове, мужчина доставлен в больницу. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"26 октября в службу "02" поступила информация о том, что с адреса: Москва, улица Плющева, дом 10, в медучреждение доставлен и госпитализирован пенсионер с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени. Установлено, что неизвестный молотком нанес удары в область головы пенсионеру", - сказали в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

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