На востоке Москвы пенсионера избили молотком по голове

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Неизвестный в Москве избил пенсионера молотком по голове, мужчина доставлен в больницу. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"26 октября в службу "02" поступила информация о том, что с адреса: Москва, улица Плющева, дом 10, в медучреждение доставлен и госпитализирован пенсионер с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени. Установлено, что неизвестный молотком нанес удары в область головы пенсионеру", - сказали в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).