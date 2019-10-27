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Вход на станции метро у стадионов "РЖД-Арена" и "ВЭБ-Арена" могут ограничить из-за матчей

Футбольные матчи начнутся в 16:30 мск

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Вход и выход со станций московского метро у стадионов "РЖД-Арена" и "ВЭБ-Арена" могут ограничить в воскресенье из-за проведения футбольных матчей, сообщается в Twitter столичной подземки.

"Сегодня в 16:30 начнутся сразу два футбольных матча: "Локомотив" и "Спартак" сыграют на "РЖД-Арене" (станции метро "Черкизовская" и МЦК "Локомотив"), а "ЦСКА" и "Динамо" встретятся на "ВЭБ-Арене" (станции метро "ЦСКА", "Сокол", "Полежаевская" и МЦК "Зорге"). По требованию полиции на станциях московского метро, прилегающих к этим стадионам, возможны ситуативные ограничения входа/выхода", - говорится в сообщении.

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