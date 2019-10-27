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МЧС предупредило об усилении ветра до 20 м/с в Москве и Подмосковье

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в столице и области до 20 м/с.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 27 октября с 17:00 мск с сохранением ночью 28 октября в Москве и Московской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе главка.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев. "Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", - добавили в ГУ МЧС.

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