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Похолодание до 6 градусов, небольшой дождь и ветер ожидаются в Москве в понедельник

Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ветреная и прохладная погода ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 1 градуса. Местами возможны небольшие осадки.

Ожидается западный и северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 4-9 градусов тепла, местами ожидаются небольшие осадки. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градусов.

В связи с сильными порывами ветра синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе до 15:00 понедельника.

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