Деликатесами из разных регионов России угостят жителей Москвы на Дне народного единства

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Гости празднования Дня народного единства в Москве смогут попробовать холодный пирог с дальневосточной рыбой и блины с уссурийском медом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба оргкомитета цикла мероприятий "Московские сезоны".

"На фестивале "День народного единства", что пройдет со 2 по 4 ноября, познакомиться с культурой и традициями жителей разных российских регионов можно будет, в том числе <…> попробовав блюда, приготовленные по национальным рецептам. Рестораторы-участники фестиваля предложат гостям разнообразные супы (от московской солянки до поморской ухи), горячие блюда из рыбы, мяса и овощей, оригинальную выпечку - сытную и сладкую - и полезные согревающие напитки на основе ягод и трав", - говорится в сообщении.

Например, на фестивальной площадке на Школьной улице будут готовить блюда по рецептам жителей Хабаровского края: вафли с рыбой микижа (семейство лососевых, водится в реках Камчатки и водоемах Охотского моря), холодный пирог с малоглазым макрурусом (дальневосточная рыба семейства тресковых), блинчики с уссурийским медом. На бульваре Дмитрия Донского будут угощать блюдами по рецептам Иркутской области: лепешками с бараниной, пончиками с джемом из сибирской брусники и чаем с кедровым молоком. С кухней Алтайского края можно будет познакомиться на улице Матвеевская: вафли с каймаком и чай из горных алтайских трав.

На улице Перерва ресторанные шале будут готовить блюда по рецептам Архангельской области: поморскую уху, горячий ягодный кисель - поморский кёж. На площади Славы в меню будут блюда Республики Тыва и Свердловской области: пшенная каша по старинному тюркскому рецепту и чебуреки - хушуур. На Профсоюзной улице можно будет попробовать дагестанские чуду или пахлаву, на Ореховом бульваре - солянку по-московски или блинчики с яблоками, медом и корицей.

На площади Революции будут угощать блюдами разных регионов: таймырскими пельменями, брянскими драниками, крымскими чебуреками, жареной корюшкой по дальневосточному рецепту, лепешками с тыквой и кедровыми орешками по рецепту орловской области. Можно будет также попробовать татарский пирог с мясом и картофелем - балеш, тонкие хрустящие карельские лепешки - сканцы, овощи на огне по-кубански и хакасский Ирбен-чай с чабрецом.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.