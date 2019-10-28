Автомобиль загорелся в районе Кутузовского проспекта в Москве

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Машина загорелась на западе Москвы в районе Кутузовского проспекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В районе пересечения Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца произошло возгорание в моторном отсеке автомобиля", - сообщили в столичном главке. Площадь пожара составила 1 кв. м, в результате инцидента пострадавших нет.

Как сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), движение машин по внешней стороне Третьего транспортного кольца Москвы через Кутузовский тоннель затруднено. "ТТК, Кутузовский тоннель - внешняя сторона. Задымился автомобиль, уже потушили. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет. Движение затруднено, возможны ограничения, лучше объезжать", - говорится в Twitter ЦОДД. В организации уточнили, что машину отбуксировали и планируют восстановить нормальное движение в ближайшее время.