Депутаты Мосгордумы предложили закрепить статус столичных дружинников в федеральном законе

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы предложили закрепить статус государственно-общественного объединения дружинников в федеральном законодательстве. Об этом сообщил в понедельник на Общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений в Москве председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Московская городская народная дружина в городе Москве действует успешно и в полном объеме выполняет возложенные на нее задачи с учетом особенностей города Москвы как столицы Российской Федерации. В связи с этим существующая организационно-правовая форма оказалась оправданной для дружины в городе Москве, однако эта форма не соответствует требованиям федерального закона. Поэтому комиссией по безопасности, спорту и молодежной политике думы подготовлен проект федерального закона, направленный на закрепление в федеральном законе той организационно-правовой формы, которая реализуется сейчас в Москве. После обсуждения в думе проект будет направлен в Совет законодателей для обсуждения", - сказал Шапошников.

По его словам, в 1990-е годы деятельность Московской народной дружины регулировалась временным положением, утвержденным правительством Москвы. Правовая регламентация деятельности дружины была недостаточной, для устранения пробелов в законодательстве Мосгордума в 2002 году приняла закон о Московской городской народной дружине. Федеральный закон № 44, который урегулировал на федеральном уровне правовые основы и условия для добровольного участия граждан РФ в охране общественного порядка, был принят в 2014 году, то есть почти через 12 лет после принятия московского закона.

"В течение нескольких лет в федеральный закон вносились изменения. В настоящее время отдельные положения московского закона расходятся с федеральными нормами. Например, организационно-правовая форма. Согласно московскому закону Московская городская народная дружина является государственно-общественным объединением, а по Федеральному закону № 44 - общественной организацией", - отметил Шапошников.

Он также отметил, что на рассмотрении в Госдуме находится законодательная инициатива об установлении административной ответственности за "зацепинг" - проезд граждан на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов. Также депутаты столичного парламента обсуждают необходимость урегулирования правилами дорожного движения использования персонального транспорта на электротяге (гироскутеры, сегвеи, электроамокаты). Сейчас поправки находятся в стадии обсуждения с органами власти, МВД, экспертами и москвичами. Также Шапошников отметил, что внесенный Мосгордумой в 2018 году законопроект, направленный на усиление мер противодействия организации незаконной миграции, принят Государственной думой, одобрен Советом Федерации и в настоящее время находится на рассмотрении президента РФ.

"Власти города прилагают большие усилия для обеспечения безопасности столицы. 15 октября мэр Москвы внес на рассмотрение Мосгордумы проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". В бюджете на три года заложено почти 134 млрд рублей на реализацию программы "Безопасный город", из них почти 50 млрд - на 2020 год. Реализация программ, финансирование которых предусмотрено проектом бюджета, обеспечит в том числе повышение комфорта и безопасности городской среды, прежде всего, в жилых районах", - заключил председатель Мосгордумы.