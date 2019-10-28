Работу двух выставок продлили на ВДНХ по просьбам москвичей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. ВДНХ в связи с многочисленными просьбами москвичей продлила работу двух выставок до 12 января. На одной из них представлены картины русских живописцев и керамика Пабло Пикассо, а на другой - история выставочного центра в фотографиях, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"До 12 января в павильоне "Рабочий и колхозница" по многочисленным просьбам горожан продлена работа двух выставок. Теперь у москвичей больше времени для того, чтобы увидеть шедевры знаменитых художников и редкие снимки советских фотографов. Картины русских живописцев, а также керамику Пабло Пикассо можно посмотреть на выставке "Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только" <...> На фотовыставке под названием "История мечты" гости павильона "Рабочий и колхозница" могут проследить историю ВДНХ от 1930-х годов до наших дней", - говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что экспозиции будут работать до 3 ноября. На выставке коллекции Ульяновского областного художественного музея представлены натюрморты, портреты, пейзажи, керамические вазы и панно - всего 90 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданных с конца XVIII века по 70-е годы XX века. В частности, посетители смогут увидеть пейзаж Василия Поленова "Пруд в Веле", две картины авторства Василия Верещагина - портрет художника Руфина Судковского и этюд "Монахиня. Послушница Вологодского женского монастыря", 16 керамических работ Пабло Пикассо. А на фотовыставке "История мечты" гости могут ознакомиться со снимками ВДНХ, рассказывающие о послевоенном периоде, реорганизации выставки в 60-е годы ХХ века, непростом периоде перестройки.

Как уточняется в сообщении, выставки приурочены к 80-летию ВДНХ, которое отмечается в этом году. Обе экспозиции организованы в рамках программы межмузейного обмена "Резидент". Они открыты со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00. По будням с 11:00 до 15:00, а также в третье воскресенье каждого месяца в течение всего дня вход на выставки проекта "Резидент" бесплатный. Бесплатные часы посещения будут действовать до конца года.