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Более 90% школьников в Москве добровольно проходят тестирование на наркотики

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это позволяет улучшить профилактику употребления наркотиков среди подростков

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Добровольное тестирование московских школьников на употребление наркотиков стало массовым, в этом немаловажная заслуга родителей, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений.

"Я хотел сказать слова благодарности родителям школьников, которые все больше и больше дают согласие на тесты на употребление наркотиков. Сегодня уже больше 90% школьников ежегодно проходят эти тесты", - сказал Собянин.

По его словам, массовое добровольное тестирование учеников позволяет серьезно улучшить профилактику употребления наркотиков среди подростков.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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