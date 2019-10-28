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Известные рок-музыканты отметят 20-летие фильма "Брат-2" концертом в Москве

21 марта в Crocus City Hall будет воссоздана музыкальная атмосфера фильма

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Вячеслав Бутусов, группа "Сплин", бывший участник "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец, Глеб Самойлов & The Matrixx, Настя Полева и другие рок-музыканты отметят 20-летие фильма "Брат-2" концертом в "Крокус Сити Холле" 21 марта 2020 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба агентства NCA.

"21 марта в Crocus City Hall будет воссоздана музыкальная атмосфера фильма "Брат-2", чтобы зритель мог вновь пережить эмоции, которые испытал в первый раз при просмотре культовой ленты, - сообщили организаторы вечера. - "Брат 2. Живой Soundtrack" - это уникальная возможность послушать легендарных исполнителей фильма и перенестись на 20 лет назад в мир, где с нами Алексей Балабанов и Сергей Бодров, где звучит русский рок".

Фильм Алексея Балабанова "Брат-2" вышел на экраны в 2000 году. Тогда же отдельным диском был представлен саундтрек ленты, заняв верхние строчки российских рейтингов. "Алексей Балабанов сумел показать целую эпоху через музыку и актерскую игру. Режиссер родился и вырос в Свердловске, поэтому в качестве саундтрека в фильме звучат рок и песни его друзей из Свердловского рок-клуба, среди которых Вячеслав Бутусов, Настя Полева, "Агата Кристи", "Смысловые галлюцинации", - отметили в концертном агентстве.

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