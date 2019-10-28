Комиссия Мосгордумы одобрила проект бюджета столичного фонда обязательного медстрахования

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Профильная комиссия Мосгордумы одобрила проект бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Об этом сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике председатель комиссии Людмила Гусева.

"Законопроект поддержан членами комиссии. Принято решение рекомендовать Мосгордуме принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом", - сказала Гусева.

По словам директора фонда Владимира Зеленского, бюджет МГФОМС является бездефицитным: доходы равны расходам. Проект бюджета МГФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов внесен в Мосгордуму мэром Москвы Сергеем Собяниным. Согласно документу, общий объем доходов бюджета МГФОМС на 2020 год составит более 331 млрд рублей, на 2021 год - почти 350 млрд рублей, на 2022 год - около 368 млрд рублей. При этом планируемые расходы бюджета фонда в 2020-2022 годах будут равны обьему доходов.

"Плановые поступления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы в 2020-2022 годах ежегодно предусматриваются в сумме более 27,8 млрд рублей, в том числе на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС Москвы в пределах базовой программы обязательного медстрахования в сумме почти 19,5 млрд рублей, на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медпомощи, не установленных базовой программой ОМС, в сумме более 2,9 млрд рублей, на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу ОМС, в целях реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в городе Москве в сумме более 5,4 млрд рублей", - сказал Зеленский.