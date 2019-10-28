В Москве приостановили снос исторической усадьбы XVIII века

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Застройщик приостановил снос зданий усадьбы Зубкова - Загрязкина в 3-м Кадашевском переулке в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ранее движение "Архнадзор" сообщило, что в минувшую субботу застройщик и подрядчик начали снос строений усадьбы Зубковых - Загрязкиных по адресу: 3-й Кадашевский переулок, 3, стр. 1 и 7. По данным Архнадзора, у застройщика не было информационного щита на стройплощадке и конструкций, защищающих от падения строительного мусора, а также он не имел градостроительный план земельного участка, архитектурно-градостроительное решение.

"Наша инспекция работает по этому случаю. Насколько я знаю, работы там приостановлены. Несмотря на то, что это не памятник культуры, мы держим ситуацию на контроле", - сказал Емельянов.

Главный дом усадьбы (строение 7) возведен между 1757 и 1780 годами, еще одно здание, входящее в ансамбль (строение 1), было построено в 1906 году. Согласно информации из открытых источников, существует проект строительства апарт-отеля на этом месте, заказчик - ООО "Капитал-Строй".