Собянин в пять раз увеличил субсидии на инжиниринговые услуги для инновационного кластера

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Москвы решили увеличить в пять раз субсидии на инжиниринговые услуги для участников инновационного кластера, соответствующее постановление было принято во вторник на заседании президиума правительства Москвы под председательством мэра Сергея Собянина.

"Максимальный размер новой субсидии (до 50 млн рублей), которую смогут получить участники кластера, будет в пять раз больше, чем в рамках ранее действовавшего механизма", - говорится в материалах городской администрации.

Действующие сейчас механизмы - это совокупность налоговых льгот и займов. Так, с 2014 года московские компании получают софинансирование расходов на инжиниринговые услуги в рамках специальной программы "Агентства инноваций Москвы". За время ее существования поддержка была оказана 132 компаниям. Объем софинансирования не превышал 10 млн рублей, говорится в материалах мэрии.

Участники кластера теперь смогут компенсировать до 50% затрат на инжиниринговые услуги по созданию нового или модернизации существующего продукта, а также на расширение или модернизацию производства. В мэрии пояснили, что субсидии будут предоставляться на разработку электронных 3D-моделей продукта, технических условий на продукцию, технического проекта, конструкторской и технологической документации, программы и методики проведения испытаний на выпуск опытной партии и опытных образцов продукта. Финансироваться будет и изготовление опытных образцов и партий с использованием 3D-печати, проведение их испытаний, приобретение и монтаж оборудования. При этом претенденты на субсидию должны будут иметь статус участника инновационного кластера Москвы, действовать как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не менее трех лет, при этом предприятие должно иметь выручку от реализации новой или модернизированной продукции и налоговые поступления в бюджет города Москвы.

О кластере и льготах

Мэр Москвы Сергей Собянин в апреле 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. Также президент поручил создать фонд, обеспечивающий работу кластера. Собянин подписал постановление о создании в столице фонда "Московский инновационный кластер" 25 апреля 2019 года. Средства на функционирование фонда выделяются из бюджета Москвы.

В кластер в перспективе войдут более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. Участниками кластера сейчас становятся компании, заинтересованные в создании новых продуктов и услуг, в том числе высокотехнологичные предприятия, университеты, технопарки, научно-исследовательские институты и другие объекты инновационной инфраструктуры.

В рамках кластера используется широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции. Кластер не привязан к определенной территории: все московские компании, которые принимают определенные требования и условия участия, могут в него войти.