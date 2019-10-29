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Летние кафе в Москве демонтируют до 15 ноября

Всего в столице было открыто более 3 тыс. веранд в этом году

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сезон летних кафе в Москве завершится 1 ноября, владельцы должны будут убрать конструкции до 15 ноября. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

"Через несколько дней - 1 ноября - у нас закончится сезон летних кафе, к 15 ноября они должны быть демонтированы", - сказал Овчинский.

Сезон работы летних кафе начался 1 апреля, рестораны и кафе Москвы открыли около 3 тыс. веранд весной этого года. "Количество летних кафе ежегодно растет, в этом году оно превысило 3 тыс., это рекорд, и это коррелирует со снижением количества летних кафе, которые устанавливаются не по правилам, не по схеме размещения", - добавил Овчинский.

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