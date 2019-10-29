Воспитанники детских домов посадят в Москве "Рощу ста слов" в рамках нацпроекта "Экология"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Создание "Рощи ста слов" с участием детей-инвалидов и воспитанников детских домов пройдет в столице в среду в рамках национального проекта "Экология". Об этом ТАСС рассказал один из организаторов акции, главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

"Примечательно, что в акции примут участие дети с ограниченными возможностями по передвижению, а также воспитанники детских домов и других социальных учреждений столицы. Именно достижение целей национального проекта "Экология" является залогом, и своеобразной гарантией светлого будущего для детей нашего города и всей страны", - сказал Панарин.

Посадка деревьев состоится 30 октября, в 11 часов в сквере по адресу Нижняя Первомайская, 46Б, где будут высажены 300 кустов кизильника. При этом акция "Роща ста слов" является одной из форм содействия столичной программе озеленения "Миллион деревьев". В рамках акции за шесть лет высажены тысячи растений, которые стали существенным вкладом в деле озеленения Москвы.

Как добавили устроители акции из Всероссийского общества охраны природы, журнала "Экоград" и фонда "Ангелы среди нас", любой горожанин может свободно участвовать в акции и таким образом стать экологом и участником национального проекта "Экология".

Работа по национальному проекту "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Будет создано пять новых национальных парков площадью 3 млн га. Запланирована ликвидация 16 незаконных свалок в границах городов, 17 самых опасных объектов накопленного экологического вреда, таких как брошенные предприятия, места скопления промышленных отходов и так далее. Доля россиян, обеспеченных качественной питьевой водой, достигнет 87,5%, а ущерб от лесных пожаров снизится почти на 12 млрд рублей по сравнению с показателями 2018 года.