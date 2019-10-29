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Гидрометцентр: потепление придет в Москву в праздничные дни

По прогнозам синоптиков, 4 ноября температура повысится до 7-8 градусов тепла

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Температура воздуха повысится на 5-7 градусов в праздничные дни в Москве, самым теплым станет понедельник - День народного единства. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На самом деле, после похолодания такого сильного, которое будет в течение рабочей недели, наметился прогресс. Температура будет повышаться на праздничные дни. Мы ожидаем, что и в четверг, и в пятницу ночные температуры будут от 3 до 5 мороза, а по области - даже до восьми мороза, а днем еле-еле столбик термометра будет переползать через нулевую отметку, 1-2 градуса будет до пятницы включительно, но в субботу наконец-то потеплеет", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в субботу дневные температуры будут от 0 до плюс 5 градусов, в воскресенье - от 1 до 6 градусов тепла, в понедельник - до 7-8 градусов тепла.

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Россия
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