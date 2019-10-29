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МГТС начнет установку электрозарядных станций в Москве

Они будут установлены до 20 ноября в рамках эксперимента

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. МГТС (входит в группу МТС) планирует установить до 20 ноября в Москве в рамках эксперимента сеть из десяти электрозарядных станций (ЭЗС). По результатам компания примет решение о дальнейшем развитии проекта, сообщили ТАСС в пресс-службе МТС.

Как отмечают в компании, в результате модернизации сети автоматических телефонных станций, которой обладает МГТС, и перехода на более современные технологии передачи данных значительно сократился уровень энергопотребления оборудования. За счет этого компания получила возможность использовать запас энергомощностей для развития новых направлений бизнеса, в том числе сети электрозаправок. При этом в компании уверены, что сегодня развитие инфраструктуры ЭЗС уже можно рассматривать как необходимость.

"На сегодняшний день ведется монтаж электрозаправок МГТС, и мы планируем запустить к 20 ноября сеть из десяти установок, семь из которых относятся к типу ультрабыстрой зарядки мощностью 50 кВт и заряжают автомобиль за 20-30 минут. Остальные заправки мощностью 22 кВт работают по принципу длительной зарядки, полный цикл которой составляет 4-5 часов", - рассказал директор департамента развития МГТС Дмитрий Зиненок, слова которого цитирует пресс-служба МТС.

В компании пояснили, что пилотный проект проходит по нескольким направлениям, включая востребованность сервиса, его эффективность и возможность перевода корпоративного автотранспорта МГТС на электрический. "Нам интересны новые направления бизнеса, и мы изучаем возможность участия на формирующемся высокотехнологическом рынке. На этапе тестирования для автовладельцев зарядка электромобилей бесплатная. После того, как будут отработаны технические аспекты поддержки работы сети ЭЗС, мы примем решение о дальнейшем развитии проекта", - добавили там.

Первые десять станций в рамках эксперимента будут установлены в пределах между ТТК и МКАД, инвестиции в проект компания не раскрывает.

Переход на электрический транспорт в Москве

Москва осуществляет планомерный отказ от дизельного общественного транспорта. Как сообщал ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов, с 2021 года правительство столицы будет закупать для работы на маршрутах только электрический транспорт, к 2030 году, по его расчетам, в городе не останется ни одного дизельного подвижного состава. Как уточнял заммэра, это не только будет способствовать улучшению экологической обстановки, но и "даст дополнительный импульс российской промышленности, чтобы она выпускала самый лучший, современный и конкурентоспособный подвижной состав".

В настоящее время в столице 25% всех перевозок наземного городского пассажирского транспорта совершает электротранспорт - трамваи и троллейбусы. С 2018 года более чем на десяти маршрутах работают около 200 электробусов, ежедневно они перевозят свыше 80 тыс. пассажиров. По данным Ликсутова, совокупные затраты на покупку и содержание электробуса на 10% меньше, чем троллейбуса. По сравнению с автобусами уровень вредных выбросов, шума и вибрации от электробусов ниже на 30%.

В рамках отказа от транспорта на дизельном топливе власти столицы планируют закупать ежегодно до 300 машин по контракту жизненного цикла. Заряжаться новый транспорт будет в парках и на конечных станциях. Машина должна эксплуатироваться при значениях температуры воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов. Пока поставку электробусов Москве осуществляют на конкурсной основе крупнейшие российские автопроизводители - "КамАЗ" и ГАЗ.

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