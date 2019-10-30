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Москвичи получили около трех миллионов книг по единому читательскому билету в 2019 году

Чаще всего москвичи брали в библиотеках романы "Авиатор" Евгения Водолазкина, "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" Гузель Яхиной

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московские библиотеки выдали около трех миллионов книг по единому читательскому билету (ЕЧБ) в 2019 году. Чаще всего москвичи брали в библиотеках романы "Авиатор" Евгения Водолазкина, "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" Гузель Яхиной, "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова и "Призрак Канта" Татьяны Устиновой, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Всего с начала 2019 года по единому читательскому билету москвичам выдано более 2,8 миллиона книг. ЕЧБ уже принимают 313 столичных библиотек из 440. В них горожанам доступно более семи миллионов изданий - научная, профессиональная, художественная литература. Все книги занесены в единую автоматизированную библиотечную информационную систему", - приводится в сообщении комментарий пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Отмечается, что москвичи старше 18 лет, помимо книг Водолазкина, Яхиной, Сальникова и Устиновой, предпочитают произведения Александры Марининой и Дины Рубиной. Мужчины старше 18 лет чаще всего берут романы Александра Архангельского "Бюро проверки", "Славянский разлом" Александра Пыжикова и "Кавказская война" Амирана Урушадзе. Юные москвичи от 6 до 12 лет читают романы о Гарри Поттере, произведения из школьной программы, такие как "Горе от ума", "Герой нашего времени" или "Петербургские повести. Для самых маленьких родители выбирают "Кастор печет пирог", "Верните меня в книжку!" и сказку в стихах "Полосатый".

ЕЧБ - это читательский билет нового образца, представляющий собой пластиковую карту со штрихкодом и уникальным номером, входит в единую автоматизированную библиотечную информационную систему. Библиотекарь в единой системе при считывании штрихкода может увидеть информацию о пользователе: его фамилию, имя и отчество, номер телефона и адрес электронной почты, книги, которые ранее взял читатель. Благодаря ЕЧБ, москвичи могут брать книги из любых библиотек, входящих в программу, не регистрируясь в них.

До конца 2020 года ЕЧБ начнут принимать во всех московских библиотеках. На данный момент билет нового образца получили почти 260 тыс. москвичей. Для получения ЕЧБ необходимо прийти в библиотеку с паспортом, также родитель или официальный представитель может оформить билет на ребенка при наличии свидетельства о рождении.

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