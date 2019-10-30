Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новые скамейки, урны и стойки SOS установят на станциях Московских центральных диаметров

Также станции оборудуют новыми табло и элементами навигации

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Около тысячи элементов новой пассажирской инфраструктуры - лавочки, урны и стойки экстренного вызова - установят на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) к запуску первых двух линий. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента транспорта.

"К запуску МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" на станциях установят новые урны, лавки, стойки SOS, в общей сложности около 1 тыс. элементов. Среди них более 800 урн и лавок, а также более 150 стоек экстренного вызова. Стойки экстренного вызова в случае чрезвычайной ситуации позволят связаться с полицией", - приводятся в сообщении слова начальника дирекции МЦД столичного департамента транспорта Андрея Акимова.

Отмечается, что сейчас идет активная подготовка инфраструктуры: станции оборудуют новыми табло и элементами навигации, на большинстве остановочных пунктов будущих станций МЦД-1 и МЦД-2 полностью завершены работы по замене покрытия платформ. Кроме того, на платформах устанавливаются новые конструкции для защиты пассажиров от осадков и ветра. На МЦД-1 на погодных модулях будут использованы элементы цвета физалис, а на МЦД-2 - цвета фуксия.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект. Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Поздравления с Днем народного единства появятся на домах-книжках на Арбате в Москве
Также в городе разместят 400 праздничных плакатов, оформленных в едином стиле
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС