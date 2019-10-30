Новые скамейки, урны и стойки SOS установят на станциях Московских центральных диаметров

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Около тысячи элементов новой пассажирской инфраструктуры - лавочки, урны и стойки экстренного вызова - установят на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) к запуску первых двух линий. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента транспорта.

"К запуску МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" на станциях установят новые урны, лавки, стойки SOS, в общей сложности около 1 тыс. элементов. Среди них более 800 урн и лавок, а также более 150 стоек экстренного вызова. Стойки экстренного вызова в случае чрезвычайной ситуации позволят связаться с полицией", - приводятся в сообщении слова начальника дирекции МЦД столичного департамента транспорта Андрея Акимова.

Отмечается, что сейчас идет активная подготовка инфраструктуры: станции оборудуют новыми табло и элементами навигации, на большинстве остановочных пунктов будущих станций МЦД-1 и МЦД-2 полностью завершены работы по замене покрытия платформ. Кроме того, на платформах устанавливаются новые конструкции для защиты пассажиров от осадков и ветра. На МЦД-1 на погодных модулях будут использованы элементы цвета физалис, а на МЦД-2 - цвета фуксия.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект. Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.