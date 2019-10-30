В Москве владельца грузовика с иностранными номерами оштрафовали на 1 млн рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Водитель в Москве оштрафован более 400 раз за езду на грузовом автомобиле с иностранными номерами. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, сумма штрафа превысила 1 млн рублей.

"Зарегистрирован один факт привлечения собственника (владельца) грузового транспортного средства к ответственности на общую сумму штрафов более 1 млн рублей, в отношении него вынесено сразу 403 постановления об административных правонарушениях", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ГИБДД, водитель ездил на автомобиле с иностранными регистрационными знаками. Нарушителя выявили и оштрафовали в октябре.