Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве владельца грузовика с иностранными номерами оштрафовали на 1 млн рублей

Всего в отношении мужчины вынесено более 400 постановлений об административных правонарушениях

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Водитель в Москве оштрафован более 400 раз за езду на грузовом автомобиле с иностранными номерами. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, сумма штрафа превысила 1 млн рублей.

"Зарегистрирован один факт привлечения собственника (владельца) грузового транспортного средства к ответственности на общую сумму штрафов более 1 млн рублей, в отношении него вынесено сразу 403 постановления об административных правонарушениях", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ГИБДД, водитель ездил на автомобиле с иностранными регистрационными знаками. Нарушителя выявили и оштрафовали в октябре.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Общий объем инвестиций вырос в Москве за восемь лет более чем в два раза
По словам замдиректора по вопросам ГЧП городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, Москва является привлекательной для иностранного бизнеса, что подтверждают успешные проекты государственного частного партнерства и бизнес-кейсы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС