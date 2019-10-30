Власти Москвы приостановили незаконный ремонт в усадьбе на Большой Никитской улице

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Мосгорнаследие приостановило незаконный ремонт в главном доме городской усадьбы XIX века, которая расположена на Большой Никитской улице и является выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Дом на пересечении Большой Никитской и Калашного переулка - интересный пример жилого строительства XIX века. Это каменное двухэтажное здание со скругленным западным углом оформлено в стиле эклектики и сохраняет свой облик, оформившийся к 1870 годам. Нынешние владельцы памятника решили самовольно провести в здании ремонт, чем поставили под угрозу его исторический облик. Сейчас работы остановлены, ведется работа по привлечению собственников к административной ответственности", - приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Уточняется, что перед проведением работ собственники не предоставили в департамент проектную документацию и не запросили разрешение. Незаконные работы зафиксировал сотрудник Мосгорнаследия, в момент проверки собственники делали ремонт на первом этаже: расчищали стены от штукатурного слоя, готовили их и потолки под чистовую отделку, полностью сняли напольное покрытие и оконные заполнения. Мосгорнаследие направило им предписание немедленно приостановить работы, теперь им предстоит получить официальное разрешение на проведение реставрации и устранение всех последствий несогласованных ремонтных работ.