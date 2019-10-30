Фестиваль "День народного единства" объединит 21 парк Москвы 4 ноября

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Общегородской фестиваль "День народного единства" пройдет в Москве с 2 по 4 ноября. В день самого праздника, 4 ноября, к программе, посвященной культуре и истории народов России, присоединится 21 московский парк, сообщила ТАСС пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Праздничные события "Дня народного единства" пройдут на площадках "Московских сезонов", в центре и округах Москвы со 2 по 4 ноября. К программе фестиваля 4 ноября присоединится 21 московский парк. Посетителей ждут иммерсивные [создающие эффект присутствия] спектакли, концерты фолк-музыки, старинные подвижные игры, творческие и кулинарные мастер-классы, а также блюда, приготовленные по рецептам жителей разных регионов страны и широкий выбор необычных сувениров", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба оргкомитета, в Саду "Эрмитаж", 4 ноября пройдет мастер-класс по созданию образов с изображением элементов народного костюма и рассказ об играх разных эпох, в парке "Зарядье", в холле Медиацентра и "Заповедном посольстве" посетители поучаствуют в эстафетах и хороводах, в парке Горького юных исследователей ждет квест, посвященный истории парка, района Якиманка и Москвы. "В Сокольниках праздник начнется с фольклорной программы от театра "Держава", где гости узнают, как звучат русские трещотки, ложки, бубны и свирели. Свои выступления также подготовили коллективы из Бурятии, Калмыкии и Кавказа", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, большой концерт ждет гостей на Поклонной горе, разнообразные мероприятия для взрослых и детей пройдут в парках "Кузьминки", Перовском, "Красная Пресня", на главной сцене парка "Фили", где выступит кавер-группа Orange People и танцевальный коллектив "Русский праздник". Завершится день большим танцевальным флешмобом "Вместе мы едины".

"День народного единства" был учрежден федеральным законом "О внесении в статью 1 ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) России" и подписан в декабре 2004 года президентом России. Исторически этот праздник связан с памятью о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.