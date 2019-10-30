Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Москве обязал собственника отреставрировать особняк XIX века

Здание находится на улице Большая Ордынка

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы после иска Мосгорнаследия обязал собственника провести реставрацию усадьбы XIX века в Замоскворечье, сообщили журналистам в среду в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

"Главный дом усадьбы находится в неудовлетворительном состоянии, неоднократно выдавались предписания на проведение работ по сохранению, в частности - по установке деревянного каркаса с заполнением по первому этажу. Однако собственник игнорировал их, что и послужило поводом обратиться в суд. Если эта мера не вразумит, мы будем прорабатывать вопрос об изъятии объекта у нерадивого владельца. Подобные прецеденты в практике нашего ведомства уже есть", - цитирует пресс-служба главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Отмечается, что в особняке уже проведены противоаварийные работы. После работ по конструктиву планируется приступить к реставрации фасадов и работам по внутреннему убранству, восстановлению изразцовых печей, аутентичной лестницы и уникального деревянного кабинета.

Усадьба Петровской-Елисеевой-Миндовских, расположенная в Москве на ул. Большая Ордынка, является объектом культурного наследия регионального значения и была принята под охрану в 2004 году. В разное время ей владели представители дворянской фамилии Петровские, потомственные военные, а также Елисеевы, владельцы первого торгового дома международного уровня в России. Самым известным владельцем особняка был Иван Миндовский (1836-1912) - купец, представитель династии крупных предпринимателей и текстильных фабрикантов из Вичуга.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Группу детсада в Москве закрыли на карантин предположительно из-за ротовируса
Симптомы острой кишечной инфекции отмечались у девяти детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС