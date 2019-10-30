Суд в Москве обязал собственника отреставрировать особняк XIX века

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы после иска Мосгорнаследия обязал собственника провести реставрацию усадьбы XIX века в Замоскворечье, сообщили журналистам в среду в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

"Главный дом усадьбы находится в неудовлетворительном состоянии, неоднократно выдавались предписания на проведение работ по сохранению, в частности - по установке деревянного каркаса с заполнением по первому этажу. Однако собственник игнорировал их, что и послужило поводом обратиться в суд. Если эта мера не вразумит, мы будем прорабатывать вопрос об изъятии объекта у нерадивого владельца. Подобные прецеденты в практике нашего ведомства уже есть", - цитирует пресс-служба главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Отмечается, что в особняке уже проведены противоаварийные работы. После работ по конструктиву планируется приступить к реставрации фасадов и работам по внутреннему убранству, восстановлению изразцовых печей, аутентичной лестницы и уникального деревянного кабинета.

Усадьба Петровской-Елисеевой-Миндовских, расположенная в Москве на ул. Большая Ордынка, является объектом культурного наследия регионального значения и была принята под охрану в 2004 году. В разное время ей владели представители дворянской фамилии Петровские, потомственные военные, а также Елисеевы, владельцы первого торгового дома международного уровня в России. Самым известным владельцем особняка был Иван Миндовский (1836-1912) - купец, представитель династии крупных предпринимателей и текстильных фабрикантов из Вичуга.