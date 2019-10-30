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ЦОДД предупредил автомобилистов Москвы о пробках и большом количестве ДТП из-за гололедицы

Водителей призывают отказаться от поездок на машине, если на ней летняя резина

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил горожан об осложнении движения из-за неблагоприятных погодных условий. В городе наблюдается много мелких ДТП, автомобилистов просят пользоваться городским транспортом, сообщается в среду в аккаунте учреждения в Twitter.

"Погода ухудшилась. Возможно образование гололедицы. На дорогах много мелких аварий, ожидаем серьезные затруднения на вылетных и кольцевых магистралях. Сегодня вечером лучше на городском транспорте, так будет быстрей. И точно откажитесь от машины, если вы еще на летней резине", - говорится в сообщении.

По данным портала "Яндекс.Пробки", на 17:00 заторы в столице оцениваются в восемь баллов из 10 возможных.

В Новой Москве в районе деревни Ликово в четверг произошло массовое ДТП с участием как минимум 10 автомашин. Причиной аварии стали сложные погодные условия. Кроме того, ранее на юге Москвы на 75-м километре Варшавского шоссе в сторону области произошла авария с участием трех легковых автомобилей, погибли два человека.

Теги
Россия
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Пробки в Москве достигли девяти баллов
Кроме того, в ЦОДД отметили, что в столице почти в два раза увеличилось количество ДТП
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