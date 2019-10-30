Мосгордума приняла проект бюджета столицы на 2020-2022 годы в первом чтении

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду одобрили проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в первом чтении.

Согласно проекту, доходы в 2020 году составят почти 2,8 трлн рублей, в 2021-м - более 3,6 трлн, в 2022-м - порядка 3,4 трлн. Расходы в 2020 году - около 3,15 трлн рублей, в 2021-м - почти 3,3 трлн, 2022-м - около 3,4 трлн. Дефицит бюджета в 2020 году составит почти 351,3 млрд рублей, в 2021-м - почти 214,2 млрд, в 2022-м - почти 22,9 млрд рублей.

"Проект закона [о бюджете] направлен на стимулирование экономического роста, обеспечивает существенное увеличение социальных расходов, предусматривает средства, необходимые для развития социально-экономического комплекса города", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, представляя депутатам проект бюджета.

Она отметила, что проект бюджета сформирован в условиях устойчивого роста экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно. Ожидается, что в 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 8% к предшествующему году, в 2021-2022 годы прогнозируется рост доходов на 9,5% в год. Расходы бюджета Москвы на 2020 год запланированы с ростом на 15% к уровню текущего года.

Руководитель столичного департамента финансов добавила, что в 2021 году доходы столицы превысят 3 трлн рублей, что является заметным рубежом. Доля налоговых доходов в 2020 году составит порядка 90%, при этом структура доходов московского бюджета в целом стабильна, наиболее значимыми доходовыми источниками в столице являются налог на прибыль и налоги на доходы физических лиц (порядка 40%).

По словам Зяббаровой, бюджет на 94% обеспечен поступлениями несырьевого сектора экономики. Малый и средний бизнес обеспечивает 23% поступлений в доход бюджета столицы, субъекты предпринимательства перечисляют в бюджет в 3,6 раза больше, чем организации нефтегазового сектора, и в 1,6 раза больше, чем все крупнейшие налогоплательщики Москвы.

Статьи расходов

Как сообщил ТАСС председатель столичного парламента Алексей Шапошников, власти Москвы намерены ежегодно тратить порядка 1,7 трлн рублей, или 53,3% расходов, на цели социального характера: здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную поддержку, жилье. С учетом оплаты медицинской помощи из фонда обязательного медицинского страхования финансирование социальных расходов в 2020 году составит свыше 2 трлн рублей. Порядка 90% расходов предусмотрено на реализацию городских программ развития и выполнение социальных обязательств перед москвичами.

По сравнению с 2019 годом расходы на соцподдержку москвичей, то есть доплаты к пенсиям, выплаты семьям с детьми, льготы на проезд в общественном транспорте, оплату ЖКУ, лекарственное обеспечение, в следующем году увеличатся на 18,4% и составят 495,3 млрд рублей.

Глава Мосгордумы добавил, что расходы по программе "Развитие здравоохранения" по сравнению с текущим годом в 2020 году вырастут на 30,4% - до 400 млрд рублей. На обеспечение льготников лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием в следующем году заложено 45 млрд рублей, что почти в два раза больше в сравнении с предыдущим годом. На финансирование высокотехнологичной медицинской помощи в бюджете предусмотрено 10,9 млрд рублей, что почти на 30% больше расходов 2019 года.

На госпрограмму "Развитие образования" в 2020 году предусмотрено 415,5 млрд рублей, что на 25,8% выше расходов 2019 года. Расходы на государственную программу развития спорта по сравнению с текущим годом в 2020 году вырастут на 63,7%. Увеличение расходов в 2020 году не предусмотрено только по двум госпрограммам: "Развитие городской среды" и "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города".

Согласно документу, на развитие транспортной системы за три года будет выделено 2,2 трлн рублей, коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения - 342 млрд, цифровой среды и инноваций - 327 млрд, городской среды - 342 млрд, на градостроительную политику - 78 млрд, на экономическое развитие и инвестиционную привлекательность - 202 млрд и на развитие программы "Безопасный город" - 133 млрд.

Финансирование адресной инвестиционной программе Москвы (АИП) на 2020-2022 годы составит порядка 2,029 трлн рублей. В ближайшие три года планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 800 городских объектов, в том числе 3,4 млн кв. м жилья, включая строительство по программе реновации.

Погашение госдолга

Шапошников добавил, что правительство Москвы своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга. В настоящее время он составляет 30 млрд рублей - один выпуск облигаций, который будет погашен по окончании срока обращения в 2022 году. В 2010 году государственный долг достигал 300 млрд рублей.

"Бюджет Москвы - самый крупный по всем статьям в России и один из крупнейших среди мировых мегаполисов. При этом будет ошибкой считать, что это обеспечивается "московской пропиской" крупнейших российских компаний и зарубежных представительств: городская экономика глубоко диверсифицирована, и в городе нет "бюджетообразующих" отраслей <…> Доля города Москвы в общероссийском валовом региональном продукте и фонде оплаты труда составляет свыше 20%", - подчеркнул глава Мосгордумы.