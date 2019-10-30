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Памятник ученому-конструктору Николаю Доллежалю окрыли в Москве

Монумент установили перед зданием Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Четырехметровый памятник советскому ученому, конструктору ядреных реакторов Николаю Доллежалю установили в Москве на площади, названной в честь академика. Об этом в среду сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

"30 октября 2019 года состоялось торжественное открытие памятника ученому-конструктору, профессору, доктору технических наук Николаю Антоновичу Доллежалю. Монумент установили в Красносельском районе между Малой Красносельской улицей и 6-м Красносельским переулком, на площади, названной в честь Николая Антоновича, перед зданием Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ), основателем которого он был", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участниками торжественной церемонии по случаю открытия памятника стали представители органов власти и Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля.

"Николай Антонович вошел в историю как создатель целого ряда уникальных реакторных установок, в том числе и первых советских промышленных реакторов, которые впоследствии стали основой ядерного щита страны. На ряду с этим Доллежаль внес огромный вклад в развитие науки, его открытия до сих не теряют своей актуальности. Памятник, который был сегодня открыт, представляет собой бронзовый бюст конструктора на гранитном постаменте высотой около четырех метров", - приводят в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Николай Доллежаль (1899-2000) был главным конструктором первых промышленных реакторов в стране. В начале пятидесятых годов он основал и возглавил Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники (НИКИЭТ), стал руководителем разработки ядерной энергоустановки для первой отечественной атомной подводной лодки. Академик являлся главным конструктором первой в мире атомной электростанции, введенной в эксплуатацию в 1954 году. В сентябре 2018 года в Красносельском районе Москвы перед зданием института НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля появилась площадь в честь академика.

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