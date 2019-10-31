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Переменная облачность, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в четверг

В городе объявлен желтый уровень опасности

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Переменная облачность и местами гололедица ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха не поднимется выше нуля градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от минус двух до нуля градусов. В ночь на пятницу она может опуститься до минус пяти градусов. В связи с гололедицей 31 октября объявлен желтый уровень опасности.

Ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах ноль - минус пять градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус восемь градусов.

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Россия
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