Флигель усадьбы Шубиных в Москве изъяли у собственника и выставили на торги

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Северный флигель усадьбы Шубиных в Москве, который находится на Малой Дмитровке, изъяли у собственника и выставили на торги. Покупателю предстоит отреставрировать этот объект культурного наследия, сообщили в четверг в пресс-службе департамента городского имущества столицы.

"Изъятый из частной собственности недобросовестных владельцев объект культурного наследия "Северный флигель, 1810-е годы, 1905-1906 годы, архитектор Жаров" городской усадьбы Шубиных, расположенный по адресу: ул. Малая Дмитровка, д. 12, стр. 3, выставлен городом на публичные торги по продаже", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, флигель представляет собой двухэтажное здание площадью 321,4 кв. м. Его начальная стоимость на торгах составляет 40,6 млн рублей. Город намерен перечислить около 33 млн рублей на сохранение объекта победителю аукциона после предоставления банковской гарантии и заключения договора купли-продажи. Заявочная кампания продлится до 27 ноября, торги пройдут 5 декабря 2019 года.

В департаменте рассказали, что флигель входит в состав ансамбля городской усадьбы, она признана объектом культурного наследия регионального значения. В 1833-1834 годах в усадьбе жил декабрист Михаил Орлов, сюда приезжали поэты Александр Пушкин и Евгений Баратынский. Затем в 1855-1860 годах в ней была расположена Рисовальная школа, вошедшая позднее в состав Строгановского училища.